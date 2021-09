El primer vistazo a Orm en Aquaman and the Lost Kingdom

Aquaman and the Lost Kingdom no solo traerá de regreso al héroe titular, Mera y Black Manta, sino que como parte de una historia que buscará seguir construyendo el mundo de esta versión del Rey de los Siete Mares esta nueva producción dirigida por James Wan también volverá a mostrar a Patrick Wilson como Orm/Ocean Master.

En ese sentido, y siguiendo al primer vistazo al nuevo traje de Aquaman, durante esta semana el propio Wan dio a conocer la primera foto oficial de Orm en Aquaman and the Lost Kingdom.

La primera película de Aquaman finalizó con la derrota de Orm y aunque todavía no está claro cuánto tiempo pasará entre esa entrega y su secuela, esta nueva foto del set apunta a que aquel período no será sencillo para Ocean Master y, en lugar de lucir su llamativo atuendo de la primera cinta, al menos en una parte de esta nueva entrega Ocean Master aparecerá con una aspecto bastante desaliñado.

“Encontré a este tipo Patrick Wilson varado en una playa desierta, haciendo su impresión de Náufrago #Aquaman”, escribió Wan junto a la foto que pueden revisar a continuación.

Actualmente Aquaman and the Lost Kingdom está en pleno proceso de rodaje con miras a un estreno planificado para diciembre de 2022 y durante el próximo 16 de octubre, en el marco de la nueva versión de DC FanDome, se revelará un detrás de escenas de la película.