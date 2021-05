El protagonista de El código Da Vinci debe resolver su primer misterio en el tráiler de The Lost Symbol

El principio de la historia de Robert Langdon es el foco del primer tráiler de The Lost Symbol, la nueva serie del streaming Peacock.

The Lost Symbol estará basada en el libro homónimo de Dan Brown y que pese a presentarse como la tercera publicación en contar con Langdon como un personaje está ambientado antes de los eventos de The Da Vinci Code.

En ese sentido, este adelanto muestra como Langdon pasará de enseñar una clase universitaria sobre el uso de símbolos en la historia a figurar en medio de una investigación de secuestro donde deberá recorrer la capital de Estados Unidos en busca de un portal para un misterioso sujeto. Todo con el fin de rescatar a su mentor.

Si bien Langdon fue interpretado por Tom Hanks en las películas basadas en los libros de Brown, en la serie Ashley Zukerman (Succession) dará vida al personaje y será acompañado por un elenco compuesto por Valorie Curry (Blair Witch), Sumalee Montano (10 Cloverfield Lane), Rick Gonzalez (Arrow), Eddie Izzard (Get Duked!) y Beau Knapp (The Nice Guys).

Puedes ver el nuevo tráiler de The Lost Symbol aquí:

The Lost Symbol fue escrita y producida por Dan Dworkin y Jay Beattie (Scream: The TV Series) y se estrenará mediante Peacock, un streaming que aún no está disponible en Latinoamérica.