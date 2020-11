El próximo año publicarán nuevos escritos de J.R.R. Tolkien sobre la Tierra Media

Si ya han leído una y otra vez todos los libros de J.R.R. Tolkien que se han publicado hasta la fecha, prepárense para añadir un nuevo título a su lista de lectura del próximo año.

Durante esta semana Houghton Mifflin Harcourt Books & Media, la compañía encargada de publicar los trabajos del autor en Estados Unidos, anunció que durante 2021 se lanzará un nuevo libro que reunirá escritos de J.R.R. Tolkien que no se habían publicado hasta ahora.

Este nuevo libro se llamará The Nature of Middle-earth (La naturaleza de la Tierra Media) y evidentemente expandirá la mitología sobre el mundo creado por el autor.

En ese sentido, la editorial señala que los relatos contenidos en el libro llevarán a los lectores por varios aspectos de la Tierra Media.

“Para (Tolkien) la Tierra Media era parte de un mundo entero por explorar y los escritos de The Nature of Middle-earth revelan los viajes que realizó mientras buscaba comprender mejor su creación única”, señaló la editorial (vía The One Ring). “Desde temas tan profundos como la inmortalidad élfica y la reencarnación, y los poderes de los Valar, hasta los sujetos más terrestres de las tierras y bestias de Númenor, la geografía de los ríos y las colinas de Gondor, e incluso quién tenía barba”.

“Esta nueva colección es un verdadero tesoro que ofrece a los lectores la oportunidad de mirar por encima del hombro del profesor Tolkien en el mismo momento del descubrimiento y en cada página, la Tierra Media vuelve a cobrar vida extraordinaria”, concluyó la compañía.

Por ahora el plan es publicar a The Nature of Middle-earth el 24 de junio de 2021 en Estados Unidos como una versión de un volumen editada por Carl F. Hostetter, pero la compañía asegura que este libro “será publicado posteriormente en varios idiomas por numerosos editores de Tolkien en todo el mundo”.