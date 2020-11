El “próximo Batman" seguirá apareciendo después del evento Future State

En enero y febrero de 2021, DC Comics paralizará sus series regulares para presentar un evento llamado “Future State”. A grandes rasgos, será una historia que dará un salto al futuro para presentar qué sucederá en el universo DC, incluyendo la aparición de un nuevo Batman luego de que Bruce Wayne es dado por muerto.

Dicho personaje, que será el foco principal de la antología llamada “The Next Batman”, y cuya identidad aún no ha sido revelada, pese a que probablemente tendrá relación con Lucius Fox, mantendrá su presencia después de los primeros meses del año.

Según los anticipos publicados por DC Comics, este héroe del futuro aparecerá en una historia corta de la antología Black and White #3, que será publicada una semana después del último numero de The Next Batman.

El siguiente es su sinopsis:

“El escritor ganador del Oscar John Ridley y el icónico artista de Thor y los Vengadores, Olivier Coipel. vuelven a formar equipo para sumergirse en el mundo de Future State y expandir la leyenda del próximo Batman y presentarnos a su nuevo... bueno, ¡ella no es exactamente Robin!”

Ridley y Coipel ya colaboraron en el especial Batman: The Joker War Zone #1.