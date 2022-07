El reinicio de Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios no será una historia de origen

Parece que la nueva película de Los Cuatro Fantásticos amparada por Marvel Studios seguirá la línea de la trilogía más reciente de Spider-Man y omitirá la historia de origen de sus protagonistas.

Si bien después de la salida de Jon Watts aún no se revela quién será el cineasta encargado de dirigir el regreso de la Primera Familia de Marvel a la pantalla grande, en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, indicó que aquel reinicio que se estrenará en 2024 no mostrará nuevamente la historia de origen del Señor Fantástico, la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Cosa.

“Mucha gente conoce esta historia de origen. Mucha gente sabe lo básico”, dijo Feige.

Los Cuatro Fantásticos debutaron en los cómics en 1961 y desde entonces no solo han aparecido en más historietas, videojuegos y adaptaciones animadas, sino que han sido el foco de comentadas películas live-action para el cine como Fantastic Four (2005) y Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007) o la infame Fant4stic (2015) de Josh Trank.

En ese sentido, Feige le dijo a THR que el objetivo de Marvel Studios sería hacer algo nuevo con los personajes. “¿Cómo tomamos eso y traemos algo que nunca antes han visto?”, señaló el cabecilla del MCU. “Nos hemos puesto un listón muy alto para llevar eso a la pantalla”.

Aunque Marvel Studios pretendería contratar a un director de categoría para comandar su reinicio cinematográfico de Los Cuatro Fantásticos, hasta ahora no se ha oficializado un nombre para el o la responsable del regresar al equipo al cine. Todo mientras que pese a los rumores tampoco se ha confirmado un elenco para la cinta que será parte de la “Fase 6″ del MCU. Además esta no sería la única esperada apuesta con la que la compañía querría innovar y el estudio también querría sorprender con Deadpool 3, su primera cinta Categoría R.

“¿Cómo lo elevamos de la forma en que hemos podido con Civil War, Infinity War y Ragnarok?”, dijo Feige apuntando a que pretende que Deadpool 3 sea como sus exitosas terceras entregas y no como apuestas más divisivas como Iron Man 3. “Es muy divertido estar en el mundo del show de Ryan Reynolds”.

El estreno del reinicio Los Cuatro Fantásicos está programado para noviembre de 2024, pero Deadpool 3 aún no fija un plazo para su debut.