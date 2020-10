El reinicio de los Power Rangers ya encontró a su guionista

Una semana después de que se anunciara que Hasbro planea concretar una nueva versión cinematográfica de los Power Rangers, se informó que ese proyecto ya encontró a su guionista.

De acuerdo a Deadline, Bryan Edward Hill, un guionista que ha trabajado en cómics como Batman and the Outsiders y series como Titans, tendrá la misión de escribir la nueva película del equipo que será comandada por el director y productor Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World).

Hill confirmó esta noticia a través de su cuenta oficial de Twitter, donde planteó que estaba emocionado por este proyecto.

“Estoy increíblemente emocionado por esto. Me encantó el trabajo de Jonathan antes de subir a bordo de esto, y cuando escuché sus ideas, inmediatamente me entusiasmé”, escribió el guionista. “Este es uno de esos proyectos tipo: ‘¡Vaya, puedo hacer esto!’. Y ustedes, apoyando mi trabajo, me ayudaron a conseguirlo. Gracias. Los aprecio”.

Esta nueva película de los Power Rangers estará en manos de distribuidora y productora eOne que además planea dar pie a “universo cinematográfico” con esta clásica franquicia.