El remake de The Witcher será un juego de mundo abierto

Han pasado unas semanas desde el anuncio del remake del primer The Witcher y según ha salido a la luz, desde CD Projekt Red piensan convertir esta entrega en un juego de mundo abierto.

Cabe recordar que el juego original se lanzó en 2007 y a pesar de contar con algunos espacios abiertos presentaba un mundo más lineal, esto dado principalmente por los menores recursos que se tenían para la época.

La información de como será el juego proviene de una presentación a inversores de la compañía, en donde se mostró una diapositiva con el logo del juego y una descripción de este que apuntaba a que el juego sería un “RPG para un jugador de mundo abierto”.

Cabe mencionar que esta estructura de mundo abierto es en parte responsable del salto a la fama de la tercera entrega de la saga, The Witcher 3: Wild Hunt, por lo cual no debería ser del todo extraño que CD Projekt Red quiera replicar esta experiencia de la mano del remake de la primera entrega, sobre todo si se tiene en cuenta que la jugabilidad del primer título no envejeció de la mejor forma.