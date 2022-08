El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder llegó con una valoración positiva a Rotten Tomatoes

En un par de días más finalmente se concretará el estreno El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, la esperada nueva serie de Amazon Prime Video que pretende llevar al público de regreso a la Tierra Media después de la exitosa trilogía de películas dirigida por Peter Jackson.

Pero aunque la mayoría de las personas tendrán que esperar hasta este viernes para ver El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, algunos críticos ya vieron la serie y entregaron sus opiniones al respecto.

Así, como es tradición, la plataforma Rotten Tomatoes ya habilitó su página para Los Anillos de Poder y dio a conocer el porcentaje de valoración del programa.

Si bien incialmente Los Anillos de Poder debutaron con un 93% de valoraciones favorables en base a 19 reseñas, al momento de redactar esta nota ese número cambio y ahora ostenta un 82% de impresiones positivas.

Pese a que en el contexto de las adaptaciones de El Señor de los Anillos las valoraciones positivas no son algo extraño y solo una producción inspirada en la obra de J. R. R. Tolkien (The Hobbit: The Battle of the Five Armies) figura con un “tomate podrido” en Rotten Tomatoes, en un panorama donde existe una amplia oferta de series en el streamng aquello no deja de ser promisorio.

Pero claro, para que cada quien pueda dar su veredicto solo queda esperar para el estreno de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder que será este 1 de septiembre en Prime Video.