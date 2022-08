El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder tendrá “raíces profundas” en la obra de J.R.R. Tolkien

J.D. Payne y Patrick McKay, los showrunners de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder quieren que tengan claro que la nueva serie ambientada en la Tierra Media estará asentada firmemente en el mundo creado por J.R.R. Tolkien.

En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, los showrunners de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder refutaron la idea de que esta nueva producción amparada por Amazon solo estaría “vagamente conectada” con la obra del autor y el mito que estableció en sus publicaciones.

“Solo quiero discutir con lo ‘vagamente conectado’”, dijo McKay. “No nos sentimos así. Sentimos que las raíces profundas de este programa están en los libros y en Tolkien. Y si no nos sintiéramos así, todos estaríamos aterrorizados de sentarnos aquí. Sentimos que esta historia no es nuestra. Es una historia que estamos administrando que estaba aquí antes que nosotros y estaba esperando en esos libros para estar en la Tierra. No nos sentimos ‘vagamente conectados’. Nos sentimos muy, muy conectados con esas personas y trabajamos todos los días para estar aún más conectados. Así es realmente como lo pensamos”.

Aunque a diferencia de las películas de Peter Jackson esta nueva serie no tendrá un libro concreto como guía y sacará su material de apéndices o referencias en la saga principal de El Señor de los Anillos (ya que no puede usar a El Silmarillion), estas declaraciones de Payne y McKay indican que no quieren que por ello la nueva producción de Amazon sea vista como algo inferior o menos apegado al material de origen.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder se estrenará el 2 de septiembre en Amazon Prime Video.