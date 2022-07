El showrunner de The Boys confirmó que volveremos a ver a dos personajes antes del final de la serie

[En esta nota encontrarán spoilers sobre “The Instant White-Hot Wild”, el último episodio de la tercera temporada de The Boys]

Todavía no se cumple una semana desde que Amazon Prime Video presentó al último episodio de la tercera temporada de The Boys, sin embargo, como el streaming ya renovó a ese programa para un cuarto ciclo inevitablemente sus responsables ya están hablando sobre la siguiente historia de Homelander y compañía.

Así, después de revelar que el actor detrás de Black Noir regresará como un nuevo personaje en la cuarta temporada, Eric Kripke confirmó que planea mostrar más de Queen Maeve y Soldier Boy.

Como recordarán, durante la batalla final de “The Instant White-Hot Wild”, Queen Maeve aparentemente se sacrificó para detener la explosión de Soldier Boy en la torre de The Seven. No obstante, en el cierre del último episodio de la tercera temporada de The Boys se reveló que ni Maeve ni Soldier Boy murieron ya que mientras la heroína fue rescatada por MM junto a Kimiko y con la ayuda de Starlight se marchó para vivir tranquila con Elena, de alguna forma Grace Mallory pudo capturar y congelar a Soldier Boy.

En ese sentido, el showrunner de The Boys explicó que esos elementos no se anticiparon sin razón y eventualmente volveremos a ver a ambos personajes.

“Definitivamente no llegaremos al final de la serie sin volver a ver a Maeve. Espero que volvamos a ver a Soldier Boy”, dijo Kripke a Deadline. “Sabes, por ejemplo, para Maeve, realmente sentimos que para que Annie/Starlight realmente creciera, necesitábamos quitarle su protectora. Comenzó a volverse un poco difícil desde el punto de vista narrativo porque cada vez que estaba realmente en un aprieto, ya sabes, Maeve podía aparecer y patear traseros, y necesitamos que Annie esté en una posición en la que podría estar en peligro real si ella no puede resolverlo por sí misma”.

Por ahora no hay un final en el horizonte para The Boys, por lo que aunque Maeve y Soldier Boy podrían brillar por su ausencia en la cuarta temporada, perfectamente podrían aparecer en otros eventuales ciclos e incluso el spin-off que está desarrollando Amazon Prime Video.