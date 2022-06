El showrunner de The Boys contó cuál fue la escena de “Herogasm” que generó más preocupación en Amazon Prime Video

[A continuación encontrarán spoilers sobre “Herogasm”, el sexto episodio de la tercera temporada de The Boys]

Después de una extensa campaña promocional, esta semana Amazon Prime Video finalmente estrenó al anticipado episodio de “Herogasm” de The Boys.

Tal y como se había anticipado ese episodio contó con una orgía de superhéroes como uno de sus elementos centrales. Pero aunque buena parte de sus escenas serían cuestionables y preocupantes en el contexto de otros programas, dada la naturaleza de The Boys solo una secuencia de “Herogasm” habría encendido las alarmas en Amazon Prime Video.

De acuerdo al showrunner de The Boys, Eric Kripke, el streaming de Amazon apoyó bastante la realización de ese capítulo. No obstante, la escena entre The Deep y el pulpo preocupó a los ejecutivos de la plataforma y el Departamento de Normas y Prácticas que, según Kripke, precisamente se habría creado por a raíz de la primera temporada de esta serie.

“Discutimos mucho esta temporada sobre la escena con Deep y el pulpo”, dijo Kripke a TV Line. “Por alguna loca razón, (El Departamento de Prácticas y) Normas tiene una política contra la bestialidad. Son muy estrictos de verdad. La discusión de esa escena y cómo logramos esa escena en realidad disparó muchas alarmas en muchos niveles diferentes en Amazon porque se supone que no debes mostrar a personas teniendo relaciones con animales y lo entiendo”.

Kripke continuó explicando que consiguió convencer a Amazon de realizar esa escena porque sería presentada como algo absurdo.

“Es ridículo. Que yo sepa, ni siquiera creo que los pulpos tengan orificios ahí abajo. Así que hubo mucha discusión sobre cuáles son los tomas, y qué podemos hacer y con qué podemos salirnos con la nuestra”, añadió el productor. “Pero esa fue realmente la primera vez que se convirtieron en conversaciones en las que tenían que subir la escalera”.

Si bien según Kripke ese fue el momento de “Herogasm” que generó más preocupación en Amazon Prime Video, el streaming también habría querido dejar claro que la orgía del episodio era protagonizada por superhéroes.

“La única nota que recibimos de Amazon, que fue una buena nota, fue: ‘En todo momento, debemos entender que esta es una orgía de superhéroes, y no solo una orgía’”, dijo Kripke en una conversación paralela con Variety. “De hecho, agregamos después, muchas bromas y efectos visuales nuevos. Como, me encanta que esté ese vibrador de Starlight flotante que simplemente está dando vueltas por la fiesta. Eso no estaba escrito originalmente o no estaba allí. Lo agregamos en efectos visuales más tarde. Hay muchos momentos como ese que simplemente suceden en segundo plano”.

The Boys presentará un nuevo episodio durante el próximo viernes en Amazon Prime Video.