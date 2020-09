El showrunner de The Boys está molesto con las reseñas negativas de la serie motivadas por el nuevo formato de estreno

The Boys ya ha presentado cuatro capítulos de su segunda temporada, sin embargo, algunos fanáticos de la serie siguen molestos porque esta nueva entrega se está presentando semanalmente.

De hecho, durante esta semana algunos seguidores de la serie comenzaron a dejar reseñas negativas del programa en Amazon para criticar la decisión de lanzar periódicamente los capítulos de la nueva temporada en lugar de presentar al ciclo completo durante el día del estreno como sucedió con la primera entrega de The Boys.

En ese escenario, el showrunner de The Boys, Erick Kripke, explicó que este cambio en el formato de estreno fue una decisión que tomaron los productores con el fin de extender las conversaciones en torno a la serie. Pero como eso no bastó para contentar algunos fans, ahora Kripke salió a criticar las reseñas negativas que ha recibido la serie por esta situación.

En una reciente entrevista con The Wrap, el showrunner reiteró que esta fue una decisión de los productores y llamó a las personas que están molestas con esa apuesta a respetar dicha determinación creativa.

“Entiendo que la gente está decepcionada y, francamente, mirando hacia atrás, pensamos que estábamos comunicando que (los estrenos serían) semanales”, dijo Kripke. “Claramente, en retrospectiva, tendríamos que haber hecho mucho más de lo que hicimos para asegurarnos de que la gente no se sorprendiera ni se decepcionara. Lo habría hecho de otra manera. Quiero decir, de nuevo, lo anunciamos. Pero deberíamos haberlo firmado con neón en todo, claramente”.

“Entiendo que la gente está decepcionada, pero creo que una cosa que necesitan entender es que esto no es como una apropiación de dinero de Amazon, esto fue (una decisión) de los productores”, añadió. “Queríamos esto. Fue una elección creativa. Así que puede que les guste o no, pero al menos tienen que respetar que las personas que están haciendo el programa quisieron que se estrenara de esta manera porque queríamos tener tiempo para desacelerar un poco y tener conversaciones sobre todo. Así que al menos deben apreciar que fue una elección creativa”.

Después del estreno de los primeros episodios de la segunda temporada The Boys algunos usuarios comenzaron a realizar una especie de “review bombing” de la serie en Amazon para mostrar su descontento con el formato de lanzamiento de los nuevos capítulos. Algo que Kripke no ve con buenos ojos.

"No me parece asombroso que le harías daño a algo que amas porque estás decepcionado con la forma en que se lanzara“, dijo el showrunner. “Estamos bien y estará bien, pero no es divertido ver malas críticas en algo que la gente realmente ama. Eso no hace que las personas que hacen el programa se sientan bien. Voy a decir eso”.

Amazon anunció que la segunda temporada de The Boys presentaría sus episodios semanalmente en junio de este año cuando fijó la fecha para le debut del nuevo ciclo y estableció que esta temporada finalizará el 9 de octubre.