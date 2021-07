El showrunner de The Flash cree que la serie podría extenderse por varias temporadas más

Arrow terminó con su octava temporada y cualquier persona que haya visto los episodios más recientes de The Flash podría tener la sensación de que la serie del velocista escarlata seguirá el mismo camino. Después de todo, aunque The CW ya ordenó una octava temporada, el contrato de Grant Gustin finalizará tras ese ciclo y la historia de Barry Alllen ciertamente ha avanzado bastante desde su inicio en 2014.

No obstante, pese a que el canal detrás del Arrowverso todavía no se pronuncia al respecto, Eric Wallace cree que The Flash podría continuar mucho más allá de su octava temporada.

En una entrevista con Deadline a propósito del final de la octava temporada, el showrunner aseguró que todavía quedan ideas para que Barry Allen y compañía sigan enfrentando desafíos.

“Siento que este programa podría ejecutarse fácilmente durante al menos varias temporadas más, y posiblemente más allá”, dijo Wallace al ser consultado respecto a cuánto le quedaría a la serie. “Porque siento que en cada temporada, nosotros, como escritores, tenemos que decidir entre todas las historias maravillosas que queremos contar y cuántos episodios tenemos para contarlas. Tenemos mucho más que nos encantaría mostrar al público y dárselo, como agradecimiento por acompañarnos en este viaje, pero simplemente no podemos hacerlo. Por eso digo que hay muchas más temporadas de historias que contar, al menos desde nuestra perspectiva creativa”.

Por supuesto, nada garantiza que The Flash efectivamente tenga muchas temporadas más y por ahora solo está asegurada la octava temporada que curiosamente Wallace describió con un tono que suena bastante final.

“(En la octava) temporada de Flash estamos haciendo un esfuerzo consciente para convertir a Grant en The Flash del cómic, el líder de equipo más confiado, increíblemente poderoso y seguro”, dijo Wallace sobre los nuevos episodios. “Realmente es una temporada para que Grant brille de una manera que tal vez no haya podido brillar siempre, y es muy emocionante”.

“La pregunta es ¿cómo está eso envuelto en su romance con Iris? (Están) en un gran lugar al final de la temporada 7 y eso obviamente continuará, pero creo que el mayor desafío al que se han enfrentado está en el futuro y va a ser difícil”, agregó. “Va a necesitar lo que considero una de las grandes historias de amor en la historia de la televisión para sobrevivir a lo que están a punto de pasar, especialmente en la segunda mitad de la temporada 8. Pero no te preocupes. Será un final feliz”.

La octava temporada de The Flash arrancará con episodios especiales con “sensación de crossover” y se estrenará durante octubre en Estados Unidos.