El símbolo del Batman de Michael Keaton es el foco de una nueva foto detrás de escenas de la película de The Flash

Pese a que las filmaciones comenzaron a mediados de abril, todavía no existen muchos vistazos a la película de The Flash. De hecho, más allá de algunas fotos del set y las imágenes de las sillas del elenco, prácticamente no existen acercamientos al rodaje de la cinta.

Es por eso que resulta tan llamativo que durante este viernes el propio director de The Flash, Andy Muschietti, revelara un nueva imagen de la producción que muestra a nada más ni nada menos que símbolo del Batman de Michael Keaton con que parece una pequeña mancha de sangre sobre su superficie.

Muschietti no entregó ningún tipo de descripción junto a la foto, sin embargo, el regreso de Michael Keaton como Batman es uno de los puntos más anticipados de la película de The Flash que será protagonizada por Ezra Miller como el velocista escarlata y además contará con Ben Affleck como su propia versión de Caballero Oscuro.

El estreno de la película de Flash está fijado para noviembre de 2022 y se espera que su trama aborde el tema del Multiverso además de establecer otro punto de partida para las películas live-action basadas en los cómics de DC.