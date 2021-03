El símbolo del Capitán América marca el tráiler final de The Falcon and The Winter Soldier

“Se siente como si perteneciera a otra persona”. Con esas palabras de Sam Wilson arranca el tráiler final de The Falcon and The Winter Soldier que fue revelado durante este lunes y precisamente se enfoca en el significado del símbolo de Capitán América.

Después de todo, siguiendo el retiro de Steve Rogers al final de Avengers: Endgame, Sam se quedó con el escudo, sin embargo, todo apunta a que Falcon aún no se sentirá cómodo con el título de Capitán América cuando arranquen los eventos de la nueva serie de Marvel Studios.

Pero como suele pasar en este tipo de producciones, parece que Sam no tendrá mucho tiempo para hacer las paces con su nuevo rol y junto a Bucky se verán involucrados en una nueva misión que eventualmente cruzará sus caminos con nada más ni nada menos que Zemo. Todo mientras el gobierno de Estados Unidos tratará de impulsar a su propio “Capitán América” de la mano de U.S Agent.

En ese sentido, el nuevo tráiler de The Falcon and The Winter Soldier no solo plantea la trama central de esta serie, sino que también nos ofrece vistazos a los personajes nuevos y conocidos que formarán parte de esta historia por lo que, sin más preámbulos, puedes ver el nuevo adelanto a continuación:

The Falcon and The Winter Soldier se estrenará este 19 de marzo en Disney Plus.