El spin-off de Game of Thrones y el regreso de Westworld son parte del avance con las novedades de HBO Max para 2022

Durante el próximo año Warner Bros no planea repetir la estrategia de estrenos que ejecutó a lo largo de este 2021, por lo que aunque en la versión para Latinoamérica las cosas no cambiarán mucho, en Estados Unidos la compañía tendrá que reforzar la apuesta de HBO Max ante la ausencia de los lanzamientos simultáneos de sus grandes producciones para el cine.

En ese escenario, durante este miércoles HBO Max lanzó un video promocional para remarcar las novedades que llegarán a su catálogo durante 2022.

Como este video es para la versión estadounidense de la plataforma se incluyen producciones cuya llegada no está garantizada a Latinoamérica como Free Guy (esa película ya está disponible en esta zona mediante Star+). Sin embargo, lo más llamativo del video no son los planes para el estreno de cintas que ya llegaron al cine, sino que lo más intresante está en el ámbito de las series.

Así, además de remarcar que hay nuevas temporadas de Euphoria, Barry, Hacks, The Flight Attendant, Raised by Wolves y His Dark Materials en camino, esta promoción muestra un poco más de la premisa de House of The Dragon, la primera serie spin-off de Game of Thrones que concretará su estreno durante el próximo año. Todo mientras el avance también anticipa el regreso de Westworld y el estreno de nuevas apuestas como Peacemaker, DMZ y The Time Traveler’s Wife, entre otras.

Sin más preámbulos, puedes ver esta promoción de HBO Max aquí: