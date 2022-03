El teaser de The Time Traveler’s Wife muestra una complicada historia de amor entre Theo James y Rose Leslie

Te has preguntado cómo sería estar casada o casado con un viajero en el tiempo, bueno, no te podemos responder esa pregunta, pero The Time Traveler’s Wife probablemente te ilustre un poco.

La serie está basada en la exitosa novela homónima de la escritora Audrey Niffenegger y cuenta la historia de Clare y Henry, una pareja casada que enfrenta los típicos problemas de un matrimonio con una particular excepción, Henry es un viajero en el tiempo pero no como Marty McFly de Volver al Futuro. Henry no tiene forma de controlar sus viajes y de un momento a otro desaparece sin previo aviso.

The Time Traveler’s Wife está protagonizada Rose Leslie, Theo James, Desmin Borges y Natasha López. La serie está escrita y producida por Steven Moffat, conocido por otro programa de viajes en el tiempo, Doctor Who, y también por Sherlock. El libro ya había sido adaptado a una película que fue estelarizada por Eric Bana y Rachel McAdams en 2009, pero dado el historial de Moffat puede que ofrezca una historia nueva e interesante.

Mira el teaser a continuación:

The Time Traveler’s Wife llegará en mayo a HBO Max.