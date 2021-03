El terror se apoderará de Gotham en ‘Reptilian’, el nuevo cómic de Batman para el sello Black Label de DC

El sello Black Label de DC publicará un nuevo cómic de Batman. Se trata de Batman: Reptilian, una serie limitada de seis números que buscará presentar a una versión de Gotham donde el terror ha llegado a un nuevo nivel.

Después de todo, pese a que el miedo no es algo nuevo en las historias del hombre murciélago, en esta publicación el equipo creativo compuesto por Garth Ennis (The Boys) y Liam Sharp (The Green Lantern) apostará por introducir a una nueva y misteriosa criatura que está atormentando a la cuidad.

“Gotham City está llena de criaturas asesinas que acechan en las sombras: villanos inmundos con impulsos asesinos que infunden miedo en los corazones de todos los hombres, mujeres y niños de la ciudad. Pero, ¿qué infunde miedo en los corazones de los que aterrorizan a la ciudad? Solía ser Batman, pero algo mucho más aterrador que un simple hombre ha comenzado a acechar entre las sombras, y está detrás de los villanos de Gotham. ¿Qué tan salvaje debe ser un monstruo para perseguir los sueños de los monstruos?”, adelanta la descripción del cómic.

Esa criatura aparentemente no será Killer Croc y por ahora lo único que se sabe sobre su identidad es que es un “nuevo depredador”.

El primer número de Batman: Reptilian contará con una portada principal creada por Sharp y portadas variantes a cargo de Cully Hamner y Bill Sienkiewicz.

Batman: Reptilian #1 será lanzado el 22 de junio.