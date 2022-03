El último capítulo de la octava temporada de The Flash podría funcionar como un final de la serie

Aunque Grant Gustin ya firmó para otro ciclo de la serie, The CW todavía no confirma la realización de una novena temporada de The Flash.

Así, aunque todo apunta a que la serie efectivamente regresará después de su actual tanda de episodios, el showrunner Eric Wallace aseguró que la historia que había planeado para The Flash terminará igualmente con el octavo ciclo.

Durante una entrevista con el portal EW, Wallace fue consultado respecto a cómo está estructurando el guión para el último episodio de la octava temporada y particularmente le preguntaron si ante la ausencia de una renovación oficial ese capítulo se está elaborando como un final de temporada o una mezcla entre eso y un final de serie.

“Tengo que hacer ambas (opciones)”, dijo Wallace. “He sabido cuál fue el final desde hace algunos años. Estamos llegando al final de un plan maestro de tres años que tenía para el programa en las temporadas 6, 7 y 8. Pero respecto al final real, tengo que escribir dos finales, porque no sé lo que depara el futuro. Sé lo que estoy esperando. Tengo muchas esperanzas de que haya una temporada 9, pero tengo que asegurarme de tener un cierre en todos los arcos de los personajes dependiendo de cómo vaya. Pero luego también tengo que filmar una escena o un adelanto que potencialmente establezca otro año. Así que es un desafío, pero es uno que nos encanta hacer como escritores. Lo ha hecho aún más interesante e intenso, pero creo que valdrá la pena”.

Es decir, aunque es muy probable que The Flash vuelva al menos para una novena temporada, el final del octavo ciclo será básicamente el final de esta historia de Barry Allen y, aunque la serie podría continuar por cortesía de un evento en particular que se tantearía con una escena extra, el plan de Wallace estaría completo.

Por supuesto, esta es una aproximación diferente a la que adoptó el equipo creativo de Legends of Tomorrow, otra longeva serie del Arrowverso que recientemente terminó su séptima temporada sin intentar posicionarla como una conclusión del programa pese a que este aún no se renovado y su futuro sería más incierto que el de The Flash.

The Flash ya estrenó la segunda mitad de su octava temporada en Estados Unidos y la serie presentará un nuevo episodio durante el próximo miércoles en ese país.