El último episodio de WandaVision tiene dos escenas post-créditos

Las escenas post-créditos son una tradición en las producciones de Marvel Studios y desde la primera película de Iron Man se han convertido en un aspecto clave de la propuesta de este universo cohesionado.

Así WandaVision no podía quedar fuera de esa tradición y aunque desde el séptimo episodio la serie había comenzado a incluir esos recursos, el último capítulo del programa fue un poco más allá y presentó dos escenas post-créditos.

La primera de esas escenas aparece después de los créditos principales de la serie (aquellos con colores y gráficos), mientras que la segunda escena se presenta después de los créditos generales y antes de los créditos del doblaje. Como pueden imaginar ambas secuencias son importantes para el cierre de la serie sobre Wanda Maximoff y plantean elementos que querrán tener en cuenta de cara a las próximas películas de Marvel Studios.

En esta nota no abordaremos detalles de esas escenas porque aunque ciertamente darán que hablar, aquí solo queremos avisarles que después del final de la serie no tienen que cerrar Disney Plus inmediatamente y tienen que esperar un par de minutos para ver dos escenas más antes de poder dirigirse a discutir el final en redes sociales.