Elden Ring sería el videojuego más galardonado de la historia según un reciente conteo realizado por los fanáticos de esas producciones.

Siguiendo el cierre de la temporada de premios 2022, en Resetera indicaron que Elden Ring ya tiene un total de 321 premios entre los galardones de diversos portales especializados y eventos como The Game Awards donde se quedó con la máxima disntinción.

Resetera basó su conteo en medios, votaciones de usuarios y eventos que consideró válidos dado su alcance y en base al número que derivó de ese proceso Elden Ring habría superado a The Last of Us 2 como el juego con más premios de la historia.

Tengan en cuenta que en 2021 The Last of Us- Part II fue denominado como el juego con más premios de la historia gracias a los 261 galardones que consiguió tras su debut y esa cifra salió de un análisis similar al que ahora hicieron en Resetera pero que en ese entonces fue hecho por el sitio gameawards.net.

Elden Ring fue dirigido por Hidetaka Miyazaki y su premisa contó con la colaboración George R. R. Martin. El juego fue lanzado en febrero de 2022 para Xbox One, Xbox Series X/S, PC, PS4 y PS5.