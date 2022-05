Elegir al siguiente James Bond “va a tomar algún tiempo” según la productora de la franquicia del 007

Pese a que ya han pasado varios meses desde el estreno de No Time To Die, la producción de las películas de James Bond todavía no anuncia qué actor tendrá la misión de encabezar la nueva etapa de las aventuras del 007.

Pero aunque en ese escenario han comenzado a multiplicarse los rumores y especulaciones respecto al reemplazo de Daniel Craig, recientemente Barbara Broccoli reiteró que todavía faltaría para conocer al siguiente James Bond.

En una conversación con Variety en el contexto del estreno de la obra Macbeth protagonizada por Craig y producida por la propia Broccoli, la productora aseguró que elegir al próximo 007 “va a tomar algún tiempo”.

“Es una gran decisión”, dijo Broccoli. “No se trata solo de elegir un papel. Se trata de un replanteamiento completo sobre hacia dónde vamos. Estoy aquí celebrando a uno de los mejores actores del planeta, Daniel Craig”.

Si bien Broccoli no continuó hablando sobre el futuro de James Bond y procedió a elogiar el trabajo de Craig, Variety complementó este reporte indicando que nombres como Tom Hardy, Henry Cavill, Idris Elba y Jacob Elordi habrían sonado como potenciales opciones a tener en consideración para el papel. No obstante, por ahora no hay nada seguro y, como indicó Broccoli, es probable que la espera por el siguiente Bond continúe por un tiempo más.