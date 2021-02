Elizabeth Olsen confirmó que WandaVision tendrá una sorpresa similar al final de la segunda temporada de The Mandalorian

Esta es una nota sobre el universo de Marvel Studios pero que toma como referencia a elementos The Mandalorian, por lo que si no siguen esa serie y quieren mantener la incertidumbre sobre su propuesta les advertirnos que a continuación encontrarán spoilers del final de la segunda temporada.

Parece que final de la segunda temporada de The Mandalorian no solo estableció un precedente para la popular serie de Star Wars, sino que también fijó una vara para el resto de las producciones de Disney Plus.

Después de todo, aunque claramente el regreso de Luke Skywalker es todo un hito por cuenta propia, el hecho de que su aparición se mantuviese en reserva hasta el estreno del episodio no deja de ser relevante y propone un tipo particular de giro en un contexto donde las filtraciones y reportes están a la orden del día.

En ese sentido, aunque son universos y equipo creativos diferentes, desde TV Line decidieron preguntarle a los responsables de WandaVision si la nueva serie del MCU estaría guardando una sorpresa similar a la aparición del Luke post- Return of The Jedi en The Mandalorian.

Obviamente nadie entró en detalles específicos pero Elizabeth Olsen, la actriz detrás Wanda Maximoff, confirmó que la serie tendría una gran sorpresa durante sus próximos episodios.

“Cuando se le preguntó si WandaVision tiene algo similar (a The Mandalorian) en reserva, es decir, un casting que no puede creer que aún no se haya filtrado, Olsen nos dio un rápido, ‘Sí’’, relata TV Line.

Olsen solo agregó que está “muy emocionada” por lo que vendrá en la serie. Todo mientras la showrunner de WandaVision, Jac Schaeffer prometió que “quedan muchas sorpresas guardadas” para los cinco episodios restantes.

“Animo a todos los fanáticos a que se acomoden, porque hay más por venir”, sentenció la creadora de la serie.

Si bien existen un montón de teorías y hasta supuestos rumores sobre qué personaje podría aparecer en los últimos episodios de WandaVision, por ahora no hay nada confirmado y las declaraciones de Olsen y Schaeffer solo reafirman lo que Paul Bettany, el actor detrás de Vision, ya había anticipado respecto a una inesperada aparición en los últimos episodios.