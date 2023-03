Elizabeth Olsen quiere que Wanda Maximoff pueda redimirse en su próxima aparición el MCU

Mientras Marvel Studios continúa manteniendo un estricto hermetismo sobre el futuro del personaje, Elizabeth Olsen volvió a hablar sobre lo que espera para Wanda Maximoff en el MCU.

Después de indicar que cree que su personaje aparecerá en Agatha: Coven of Chaos, en una reciente entrevista con el portal ScreenRant, Olsen planteó que le gustaría que la Bruja Escarlata pueda redimirse en su próxima aparición el MCU.

“Podemos hacer cualquier cosa con ella ahora. Siento que hemos hecho mucho. Ahora, realmente podemos divertirnos. Siento que hay mucho más humor con ella. A menudo es la emoción de una historia, y tengo curiosidad por ver qué podemos explorar. Y con suerte (podremos) darle algo de redención”, dijo la actriz.

Como recordarán la última aparición de la Bruja Escarlata en el MCU fue durante Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una película donde se posicionó como villana por cortesía de la influencia del Darkhold. En ese sentido, tras su aparente sacrifcio al fin al de la cinta, el camino que le gustaría tomar a Olsen con el personaje suena como algo que podría hacer Marvel Studios.

Pero claro, por ahora no hay nada concreto al respecto y se desconoce cuándo volveremos a ver a Wanda Maximoff en ese popular universo cohesionado de superhéroes.