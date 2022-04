Elon Musk estaría cerca de convertirse en el nuevo dueño de Twitter

Las posibilidades de que Elon Musk se convierta en el nuevo dueño de Twitter siguen creciendo. Si bien aún no hay nada oficial, dos reportes de The Washington Post y The New York Times indican que desde la plana directiva de Twitter estarían considerando la oferta del CEO de Tesla para comprar la red social por $46.5 millones de dólares.

Concretamente, de acuerdo a The New York Times, “Twitter está a punto de llegar a un acuerdo para venderse a Elon Musk” ya que durante este lunes la junta directiva de la plataforma “estuvo negociando” con el empresario y “discutiendo los detalles” de aquella potencial adquisición.

Todo mientras que desde The Washington Post explican que pese a que inicialmente desde Twitter no estaban convencidos con la oferta de Musk, los ánimos habrían comenzado a cambiar en la plana directiva de la compañía después de que el empresario conversara con algunos de ellos y resaltara los supuestos beneficios de su plan, incluyendo la premisa de dar un valor de $54.20 a cada acción de Twitter.

No obstante, aunque en estos minutos Twitter tendría la disposición para negociar con Musk, ambos reportes sostienen que por ahora aún no hay nada definitivo y aunque es posible que se llegue a un trato tan pronto como durante esta jornada, también existe la opción de que todo quede en nada.