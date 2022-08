En 2023 llegará la colaboración de Magic: The Gathering con El Señor de los Anillos

Magic: The Gathering ha tenido varias colaboraciones a lo largo de su historia, y ahora desde Wizards of the Coast han dado a conocer los planes a futuro del popular juego de cartas, entre los cuales se encuentra una colaboración con El Señor de los Anillos.

En el marco de la presentación llamada Wizards Presents, es que fue dado a conocer esta colaboración que forma parte de la línea “Más Allá del Multiverso”, y según anunciaron llegará para el tercer trimestre del 2023.

El Señor de los Anillos: Cuentos de la Tierra Media, será el nombre de esta colección, y en la ocasión los diseñadores de Magic mostraron el arte para La Batalla de los Campos del Pelennor, la mayor batalla de la Guerra del Anillo en Minas Tirith, la cual abarca 18 cartas individuales.

De acuerdo a lo señalado, la colaboración también llegará a Magic: The Gathering Arena como un set del formato “Alquimia” a finales del próximo año.

Junto con lo anterior, también se anunció una colaboración con Doctor Who en una nueva colaboración de Más Allá del Multiverso que incluye mazos de Commander, sobres de colección y lanzamientos de Secret Lair que abarcan los 60 años de historia de la serie de televisión

En la ocasión, también se entregó el primer vistazo a la última entrega de Warhammer 40,000.