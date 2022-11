En Francia multan a Discord por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos

La plataforma de chat de voz Discord ha sido multada en Francia por no cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos de sus usuarios.

La multa llega luego de una investigación de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), la cual determino que la empresa fallaba al momento de cumplir con el reglamento que busca proteger los datos de los usuarios que usan la plataforma, imponiendo una sanción es de 800.000 euros ($772.623.602 pesos chilenos).

De acuerdo a la investigación, Discord no contaba con un sistema para alertar de cuentas con más de 3 años en desuso y borrarlas, a la vez que no fueron precisos a la hora de detallar como se retenía la información de los usuarios, no indicaban a los usuarios que al apretar en la ‘X’ para cerrar el programa este se minimizaba, permitía usar contraseñas poco seguras, entre otros elementos.

De acuerdo a la publicación, Discord ha sido forzado a corregir los fallos, con lo cual la mayoría de los elementos por lo que ha sido multado ya se encuentra solucionado.