En octubre llegará Fatal Frame: Maiden of the Black Water a PC y consolas

Fatal Frame: Maiden of the Black Water llegará en octubre a PC y consolas, según anunciaron desde Koei Tecmo.

Anunciado a principios de junio, el juego que originalmente fue lanzado para Wii U en 2014, contará con una versión mejorada, con gráficos mejorados y nuevas características.

Entre las novedades que tendrá el juego de terror que en Japón es conocido como Project Zero, se encuentra un Modo Foto, el cual permitirá capturar los diferentes momentos del juego, y utilizar tanto fantasmas como a las protagonistas para las imágenes.

Junto con el anuncio de la fecha en que llegará el juego, es que se dio a conocer un tráiler mostrando los diferentes elementos con los que contará el título.

Fatal Frame: Maiden of the Black Water llegará el 28 de octubre a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.