Epic Games está ofreciendo tres juegos gratuitos

Como es habitual, Epic Games se encuentra ofreciendo juegos gratuitos, y en esta ocasión son tres los juegos que los usuarios podrán adquirir durante esta semana.

Los juegos, que estarán disponibles de forma gratuita hasta el próximo 25 de diciembre, corresponden a Guild of Dungeoneering, Never Alone (Kisima Ingitchuna) y KID A MNESIA EXHIBITION.

Sobre Guild of Dungeoneering, en Epic Games apuntna que es un juego de calabozos y batallas por turnos con cartas, pero con un giro inesperado: en vez de controlar al héroe, construyes el calabozo a su alrededor.

Por otro lado, en el caso de Never Alone (Kisima Ingitchuna), es un juego atmosférico de plataformas y rompecabezas que se desarrolló en colaboración con los iñupiat, uno de los pueblos nativos de Alaska, y está inspirado en una historia tradicional que se ha compartido de generación en generación.

Finalmente, KID A MNESIA EXHIBITION, presenta un universo alternativo digital/analógico creado a partir de ilustraciones y grabaciones originales para conmemorar los 21 años de los álbumes Kid A y Amnesiac de Radiohead.