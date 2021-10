“Es una sensación muy especial”: Robert Pattinson se refirió a su experiencia con el traje de Batman

Si todo hubiese marchado de acuerdo a los planes originales de Warner Bros, The Batman ya habría concretado su estreno en cines. Sin embargo, la pandemia cambió las cosas para el estudio y gran parte del mundo, y actualmente los fanáticos todavía están esperando por la cinta que presentará a Robert Pattinson como la nueva versión del Caballero Oscuro.

Pero en la víspera del lanzamiento de un nuevo tráiler de The Batman en el contexto de la edición 2021 del DC FanDome, Robert Pattinson habló sobre uno de los aspectos más esperados de cualquier entrega con el vigilante de Gotham: el traje.

En una breve conversación con ET Canada en el marco de un evento que se desarrolló días atrás en The Academy Museum of Motion Pictures, Pattinson abordó su trabajo en The Batman y habló brevemente sobre el atuendo que usará para interpretar al hombre murciélago.

“Es una sensación extraña, tuve momentos cuando estaba filmando y cuando me veía a mí mismo en un reflejo y decía: ‘¿De verdad estoy haciendo esto? Esto es una locura’”, comentó el actor antes de abordar su desempeño como el personaje: “Es una combinación del traje que hace mucho trabajo por ti, pero luego, cuando necesitas hacer algo de trabajo, tienes que luchar de verdad. Pero es una sensación muy especial ponérselo”, sentenció.

Hasta ahora solo se han revelado algunas imágenes de Pattinson como Batman, sin embargo, se espera que en la mencionada edición 2021 de DC FanDome se presente un nuevo adelanto de la película con miras a su estreno planificado para marzo de 2022.