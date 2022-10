“Eso fue inesperado”: Vean el tráiler para la sorpresiva secuela de R.I.P.D.

Un par de meses atrás les contamos que inesperadamente Universal tenía planes para lanzar una secuela de R.I.P.D. en el mercado hogareño pese a que la primera película basada en ese cómic, RIPD: Rest in Peace Department, fue un fracaso de recaudación y recepción cuando se estrenó en 2013 con Ryan Reynolds y Jeff Bridges como protagonistas.

Bueno, aunque esa oportunidad no existía ningún tipo de acercamiento a esa producción, todo cambió esta semana con el lanzamiento del primer tráiler de R.I.P.D. 2: Rise of the Damned.

Este adelanto no es muy extenso, pero establece claramente que la nueva película tendrá un foco en el Viejo Oeste y probablemente no será una gran mejora respecto a su predecesora.

R.I.P.D. 2: Rise of the Damned fue dirigida por Paul Leyden (Cleaners), y, según su sinopsis, su trama seguirá al sheriff Roy Pulsipher (Jeffrey Donovan) como el “nuevo oficial del Departamento Descanse en Paz que hace cumplir las leyes del más allá”, Pulsipher será acompañado por Jeanne (Penelope Mitchell) “una espadachina misteriosa” y “si el Viejo Oeste era salvaje mientras él estaba vivo, espera hasta que Roy vea lo extraño que se vuelve una vez que muere”.

Sin más preámbulos, pueden ver el tráiler de R.I.P.D. 2 aquí:

R.I.P.D. 2 se estrenará directo en el mercado hogareño este 15 de noviembre.