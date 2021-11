Esta es la detallada sinopsis oficial de The Batman

¿Cuánto tiempo de trabajo en las calles lleva el hombre murciélago al comienzo de The Batman? ¿Con qué personajes ha logrado entablar lazos de confianza? ¿Cuál es el plan que está en ejecución al centro de la historia?

Todas esas interrogantes son respondidas por la nueva sinopsis de la próxima película del popular superhéroe que será dirigida por Matt Reeves (Cloverfield, Dawn of the Planet of the Apes).

Aunque no esperen grandes revelaciones con el adelanto, al menos sirve para dejar en claro parte de la estructura que tendrá la película. Claro que, a pesar de que se ha difundido ampliamente, también deja en duda la identidad del asesino serial que estará en medio de la historia.

La siguiente es la sinopsis oficial de la película:

“Dos años de acechar las calles como Batman (Robert Pattinson), infundiendo miedo en los corazones de los criminales, han llevado a Bruce Wayne a las profundidades de las sombras de Gotham City. Con solo unos pocos aliados de confianza, Alfred Pennyworth (Andy Serkis) y el teniente James Gordon (Jeffrey Wright), entre la red corrupta de funcionarios y figuras de alto perfil de la ciudad, este vigilante se ha establecido como la única encarnación de la venganza entre sus compañeros ciudadanos”

“Cuando un asesino apunta a la élite de Gotham con una serie de maquinaciones sádicas, un rastro de pistas crípticas envía al mejor detective del mundo a una investigación del inframundo, donde se encuentra con personajes como Selina Kyle / Catwoman (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot / El Pingüino (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) y Edward Nashton / El Acertijo (Paul Dano).

“A medida que la evidencia comienza a acercarse a casa y la escala de los planes del perpetrador se vuelve clara, Batman debe forjar nuevas relaciones, desenmascarar al culpable y hacer justicia al abuso de poder y la corrupción que durante mucho tiempo ha plagado a Gotham City”.

The Batman se estrenará el 4 de marzo de 2022 en Estados Unidos. Un día antes debería llegar a los cines de Latinoamérica.