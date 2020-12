Esta es la primera sinopsis de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings de Marvel Studios

Marvel Studios reveló la primera sinopsis de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, la película que tuvo que postergar debido al COVID-19 y que llegará a los cines a mediados del próximo año.

Con una propuesta digna de películas de artes marciales, su título también adelanta que en el medio de todo entrará a jugar el villano conocido como “El Mandarín”. Pero a diferencia de lo presentado por Iron Man 3, la promesa ahora es que conoceremos a la verdadera versión interpretada por Tony Leung (In the Mood For Love, Infernal Affairs, Hard Boiled, Hero).

La siguiente es la sinopsis que adelanta el sitio oficial de la compañía:

“A partir del verano de 2021, Simu Liu protagonizará Shang-Chi y La leyenda de los diez anillos de Marvel Studios. Shang-Chi deberá enfrentarse al pasado que pensó que había dejado atrás cuando se ve atraído por la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos“

Diversos reportes han estipulado que al centro de toda la acción estará la realización de un torneo en el que Shang-Chi deberá hacer frente a diversos rivales al más puro estilo de películas como Bloodsport.

La unión del héroe interpretado por Simu Liu al Mandarín se habría dado debido a que, como niño huérfano con habilidades especiales, fue convocado por el villano para prepararlo para el torneo. Tras escapar por largo tiempo, finalmente es atrapado y tendrá que pelear por su libertad representando al Mandarín en la competencia que otorgará los poderosos diez anillos al centro de todo.