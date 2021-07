Estas son las novedades que llegarán a Netflix en agosto

Cuando solo restan algunos días para que se acabe el mes de julio, Netflix dio a conocer su grilla de estrenos para el próximo mes de agosto.

Como suele suceder, el streaming planea lanzar a un montón de contenidos durante el próximo mes y, aunque los planes de la compañía no incluyen nuevas entregas de sus producciones más conocidas, aún tienen títulos para todos los gustos.

Así, mientras los fanáticos de la animación podrán ver a producciones como la película The Witcher: La pesadilla del lobo y Shaman King, por el lado de las producciones más misceláneas Netflix presentará desde una nueva producción con Marie Kondo hasta Shiny Flakes: El cibernarco adolescente, una apuesta basada en la historia real que inspiró a How to Sell Drugs Online (Fast). Todo mientras que por el lado de las películas se lanzará a Sweet Girl, la nueva cinta protagonizada por Jason Momoa, y la tercera entrega de El Stand de los Besos.

Para más detalles, puedes revisar un listado con los próximos estrenos de Netflix a continuación:

Series

For Life: Cadena perpetua - Temporada 1 (1 de agosto)

Ovnis: Proyectos de alto secreto desclasificados (3 de agosto)

En la cocina con Paris Hilton (4 de agosto)

Control Z -Temporada 2 (4 de agosto)

Hit & Run (6 de agosto)

Escuadrón pastelero (11 de agosto)

Por siempre jamás (13 de agosto)

El Reino (13 de agosto)

Nuevo sabor a cereza (13 de agosto)

Valeria - Temporada 2 (13 de agosto)

Keeping Up with the Kardashians - Temporada 5 (17 de agosto)

The Real Housewives of Beverly Hills - Temporada 5 (17 de agosto)

Los derrotados (18 de agosto)

La directora (20 de agosto)

Todo va a estar bien (20 de agosto)

Remodelaciones de moteles (25 de agosto)

Clickbait (25 de agosto)

Post mortem: Nadie muere en Skarnes (25 de agosto)

Titletown High (28 de agosto)

Chicas buenas - Temporada 4 (31 de agosto)

¡A despertar la felicidad! con Marie Kondo (31 de agosto)

Películas

Mudanza mortal (4 de agosto)

Vivo (6 de agosto)

La nube (6 de agosto)

El stand de los besos 3 (11 de agosto)

Beckett (13 de agosto)

En el mejor momento (18 de agosto)

Diarios de un intercambio (18 de agosto)

Sweet Girl (20 de agosto)

El quinto set (27 de agosto)

Él es así (27 de agosto)

Documentales y Especiales

Shiny Flakes: El cibernarco adolescente (3 de agosto)

Pray Away: La cruz dentro del clóset (3 de agosto)

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami (4 de agosto)

Al descubierto: La pelea entre los Detroit Pistons y los Indiana Pacers (10 de agosto)

Misha y los lobos (11 de agosto)

Al descubierto: Pacto con el diablo (17 de agosto)

Memorias de un asesino: Las cintas de Nilsen (18 de agosto)

Al descubierto: Caitlyn Jenner (24 de agosto)

Bob Ross: Accidentes felices, traiciones y avaricia (25 de agosto)

João de Deus: Curandero y criminal (25 de agosto)

Remando a contracorriente (25 de agosto)

Ride on time - Temporada 3 (27 de agosto)

Al descubierto: Mafia sobre hielo (31 de agosto)

La verdad sobre John DeLorean (31 de agosto)

Niños

Hotel Transylvania 3: Monstruos de vacaciones (8 de agosto)

Rápidos y furiosos: Espías al volante - Temporada 5: Pacífico Sur (13 de agosto)

La vida secreta de tus mascotas (16 de agosto)

Tut Tut Cory Bólidos - Temporada 5 (17 de agosto)

The Loud House: La película (20 de agosto)

Reunión familiar - Parte 4 (26 de agosto)

Mi querido Arlo (27 de agosto)

Anime