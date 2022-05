Estas son las primeras fotos de la tercera temporada de The Umbrella Academy

Cuando solo faltan 50 días para el estreno de la tercera temporada, Netflix finalmente dio a conocer el primer vistazo al regreso de The Umbrella Academy.

Si bien el streaming todavía no lanza un tráiler para el retorno de la serie, este martes la compañía publicó las primeras fotos del tercer ciclo.

Como era de esperar, estas imágenes no solo resaltan a Viktor, Luther, Diego, Allison, Klaus y Five Hargreeves, sino que también muestran a algunos de los integrantes de The Sparrow Academy, el otro grupo formado por Sir Reginald Hargreeves y que operará como el gran antagonista de la agrupación titular. Todo mientras que por el lado de los conocidos podemos ver a Lila y, por parte de las figuras nuevas, también aparece el personaje que interpretará Javon Walton (Euphoria).

La tercera temporada de The Umbrella Academy se estrenará este 22 de junio mediante Netflix y, antes de estas fotos, Netflix también había revelado un par de pósters para el retorno de la serie.