Estas son las primeras reacciones de Shazam! Fury Of The Gods

Cuando estamos en la cuenta regresiva para el estreno de la película, Shazam! Fury Of The Gods ya recibió sus primeros comentarios por parte de la crítica.

De la mano de las ya tradicionales primeras reacciones de Twitter para los estrenos más esperados, este martes se divulgaron las impresiones de algunos críticos a la propuesta de la secuela de Shazam.

En general estos comentarios son favorables y anticipan una película que sigue lo hecho por Shazam! (2019). En ese sentido, hay elogios para el director David F. Sanberg, quien retornó para esta secuela, y nombres del elenco como Rachel Zegler quien interpretará a Anthea, una de las malvadas hijas de Atlas.

Sin más preámbulos, a continuación pueden revisar algunas de las primeras reacciones sin spoilers sobre Shazam! Fury Of The Gods.

Eric Eisenberg de CinemaBlend: “Shazam! Fury of the Gods es una secuela súper divertida y digna. No es una película de historietas que cambie el juego, pero te conquista con sus personajes y energía. Tiene algunas sorpresas reales y una sensibilidad inteligente que se adapta bien, además de una acción de monstruos creativa y emocionante”.

Jamie Broadnax de Black Girl Nerds: “Shazam continúa apoyándose en su tontería e inmadurez en esta secuela que nos dice que esta franquicia permanecerá para mantener estas películas divertidas, ligeras y bufonescas. La secuela viene con más acción, villanos convincentes y un antihéroe complicado”.

Anthony de The Movie Podcast: “Shazam! Fury of the Gods es EMOCIONANTE. David F. Sandberg crea una historia cautivadora y verdaderamente divertida que se puede celebrar con toda la familia. Rachel Zegler, Jack Dylan Grazer y Dijmon Hounsou se destacan para mí. ¡Fury of The Gods es DIVERSIÓN SUPERPODEROSA!”

“La familia Shazam está de regreso y lista para la acción en Shazam Fury of the Gods. Zachary Levi hace un gran trabajo al liderar a su súper familia en la batalla contra un trío de diosas despreciadas. Llena de humor y emoción, definitivamente vale la pena ver Fury of the Gods para cualquiera que haya disfrutado de Shazam”.

Daniel Baptista de The Movie Podcast: “Shazam! Fury of the Gods es una aventura familiar MÁGICA e HILARANTE. David F. Sanberg SOBRECARGA todo lo que hizo especial a la primera película con el corazón de la historia siempre la SHAZAMILY. Rachel Zegler y Jack Dylan Grazer se roban cada escena”.

Courtney Howard de Variety: “Shazam! Fury of the Gods es una secuela superpoderosa que tiene un gran impacto. Una combinación súper sólida, súper divertida y súper inteligente de hilaridad, corazón y heroísmo. Aumenta la acción y la irreverencia a un grado delicioso. Helen Mirren, Lucy Liu y Rachel Zegler son MVP. ¡❤️ el dragón!”

Joseph Deckelmeier de The Illuminerdi: “Shazam! Fury of the Gods es lo que quería que fuera la película. La película hace un buen trabajo al equilibrar este gran elenco y es simplemente una película de superhéroes divertida con mucho corazón. Me encantaría ver a estos personajes y actores continuar en el DCU y creo que puede encajar. Ve a verla por ti mismo”.

Neil Vagg de Get Your Comic-Con: “Shazam! Fury of the Gods está llenísima de corazón. Al igual que su predecesora, el enfoque en la familia es el núcleo de lo que David F. Sandberg y compañía han producido y es igual de apasionante. ¡Hay más en juego, los monstruos dan más miedo (y son geniales) y no puedo esperar a que conozcan a Steve!”

Shazam! Fury of the Gods se estrenará el 16 de marzo.