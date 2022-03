Este es el tráiler de One Perfect Shot, la serie documental inspirada en la popular cuenta de Twitter

Si son usuarios de Twitter y fanáticos de las películas, probablemente durante los últimos años se han topado con más de alguna publicación de One Perfect Shot, esa cuenta que se dedica a celebrar escenas destacadas de películas.

Bueno, resulta que aquella cuenta es tan popular que HBO Max y Ava DuVernay se inspiraron en su premisa para realizar una nueva serie documental. Esta producción que simplemente se llamará One Perfect Shot se presentó esta semana de la mano de su primer tráiler y, como podrán ver a continuación, su propuesta contemplará conversaciones con distintos cineastas respecto a recordados momentos de sus obras.

Así, mientras Patt Jenkins hablará sobre Wonder Woman, Aaron Sorkin abordará un momento clave de The Trial of The Chicago 7. Todo mientras Jon M. Chu nos contará más sobre la realización de Crazy Rich Asians, Kasi Lemmons hará lo propio con Harriet, Malcolm D. Lee abordará Girls Trip, y Michael Mann hablará sobre Heat.

Más sobre One Perfect Shot

One Perfect Shot inicialmente contará con ocho episodios y puedes ver su tráiler aquí:

“Cada episodio de One Perfect Shot arma a un aclamado director con un arsenal de herramientas visuales para abrir el telón de sus tomas más icónicas. Los directores ingresan a cada toma, recorriendo la escena en momentos de 360 grados que permiten a los espectadores unirse a una exploración inmersiva de la creación de películas”, dice la sinopsis de esta producción. “Los cineastas comparten sus obstáculos, desafíos, lecciones y triunfos mientras detallan el camino hacia su toma perfecta”.

One Perfect Shot se estrenará el 24 de marzo en HBO Max.