Este es el tráiler para la segunda temporada de Only Murders in the Building

Un par de días después de que se revelara la esperada fecha de estreno del próximo ciclo de la serie, Hulu finalmente presentó el primer tráiler para la segunda temporada de Only Murders in the Building.

Aunque este avance no es muy extenso, en el no solo se pueden apreciar las nuevas adiciones al elenco que incluyen a Cara Delevingne y Amy Schumer, sino que también queda claro que el grupo del podcast compuesto por Mabel Mora (Selena Gomez), Oliver Putnam (Martin Short) y Charles-Haden Savage (Steve Martin) no se quedará en silencio y continuará con su programa aunque el crimen que están abordando los involucra directamente.

Si todavía no tienen claro qué abordará la segunda temporada de Only Murders in the Building, la siguiente sinopsis recuerda que después de resolver el asesinato de Tim Kono, los problemas para estos podcasters no desaparecerán.

“Tras la impactante muerte de la presidente de la junta directiva del Arconia, Bunny Folger, Charles, Oliver y Mabel se apresuran a desenmascarar a su asesino. Sin embargo, surgen tres (desafortunadas) complicaciones: el trío está implicado públicamente en el homicidio de Bunny, ahora son el tema de un podcast de la competencia y tienen que lidiar con un grupo de vecinos de Nueva York que creen que cometieron un asesinato”, dice la sinopsis.

Sin más preámbulos, puedes ver el tráiler para el regreso de Only Murders in the Building aquí:

La segunda temporada de Only Murders in the Building se estrenará el 28 de junio mediante Star+ en Latinoamérica.