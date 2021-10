Este fin de semana se lleva a cabo la feria “Reino Medieval” en Viña del Mar

Este 23 y 24 de octubre se llevará a cabo “Reino Medieval”, evento que busca mostrar la cultura del medioevo, a través de una serie de actividades y expositores.

La actividad, se realizará en el Jardín Botánico de Viña del Mar, y según señalan desde la organización contará con danza, música, ilustraciones, escritores, grabados, talleres e incluso combates y recreaciones al más puro estilo medieval.

Son más de 50 los expositores, artesanos y comunidades que estarán presentes en el evento, y que exhibirán desde tejidos en lana, figuras en porcelana fría, armaduras e indumentaria en cuero natural, ilustraciones y grabados. Además, contará con diversos talleres como como forja en frío, ornamentación de espadas, tiro al blanco entre otros.

Fernando Villafuerte, organizador del evento, que ya está en su tercera edición, mencionó que “la idea del evento surgió hace aproximadamente cuatro años al ver las producciones en Europa. Así, pensé que cuando llegara a un país donde no estuviese tan desarrollado el tema, lo implementaría. El 2017 pasé por México, pero ya estaban bien consolidadas 3 productoras. Hace tres años llegué a Chile y aunque existen varias ferias, no existe nada como lo que vi en el viejo continente. Entonces, me percaté que había un nicho que podía ser explotado” aseguró.

Para asistir al evento sólo se debe pagar la entrada al Jardín Botánico.