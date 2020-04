Estos serán los estrenos de HBO y HBO GO en mayo

Todavía resta una semana para que se acabe abril, pero si ya están pensando en qué verán durante el próximo mes de mayo, HBO y HBO Go tienen algunas sugerencias.

Este miércoles las plataformas dieron a conocer su listado de novedades para el mes que viene y aunque no incluye muchos títulos hay un par de cosas llamativas.

Por ejemplo, por el lado de las series está I Know This Much Is True, una miniserie basada en la novela homónima de Wally Lamb que cuenta con Mark Ruffalo (Avengers: Endgame) y Melissa Leo (The Fighter).

Además el canal y el streaming estrenarán las últimas películas de Anabelle y La Vida Secreta de tus Mascotas. Todo además de seguir presentando series como Westworld, que en mayo emitirá su final de temporada.

Puedes revisar el listado completo de estrenos de HBO y HBO GO aquí:

Series

I Know This Much Is True (10 de mayo)

Hard (17 de mayo)

Documentales

Atlanta’s Missing and Murdered (11 de mayo)

Natalie Wood: What Remains Behind (12 de mayo)

Películas

Annabelle viene a casa (2 de mayo)

Jefa por accidente (9 de mayo)

La Vida Secreta de tus Mascotas 2 (16 de mayo)

Chicos Buenos (23 de mayo)

Un Amigo Abominable (30 de mayo)

En paralelo a estos estrenos HBO y HBO GO continuarán emitiendo nuevos episodios de Insecure y Batwoman. Todo además de presentar los últimos capítulos de la siguientes series: