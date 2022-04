Estos son los mejores juegos de mesa lanzados en 2021 según los American Tabletop Awards

Los American Tabletop Awards, una premiación que se lanzó en 2019 y que incluye la decisión de profesionales de la industria, dieron a conocer una lista de ganadores que representa a sus propuestas para mejores juegos de mesa de 2021.

Se trata de cuatro categorías que incluyen a los juegos para principiantes o niños, para jugadores casuales, los títulos de estrategia y, finalmente, aquellos que representan juegos complejos de más dificultad.

A continuación puedes conocer a los ganadores de las categorías, en donde al menos tres de los títulos ya se encuentran traducidos al español y están disponibles para su venta o preventa.

Jugadores nuevos: Happy City

Lanzado por la compañía Gamewright, y creado por el ingeniero Toshiki Sato y su hija de ocho años, Happy City es un juego de cartas en el que debes construir una ciudad. Carta a carta vas eligiendo los edificios, aunque debes hacerlo con cuidado antes de que tus oponentes se adelanten. Además, su din´pamica invita a gestionar los ingresos para conseguir que la ciudad tenga más habitantes y, como su nombre lo indica, sean felices.

Se puede comprar por $12.60 dólares a través de Amazon.

Finalistas: Crash Octopus, Kabuto Sumo, Block Ness, Hammer Time.

Jugadores casuales: Cubitos

Creado por John O Clair, en esta propuesta los jugadores asumen el papel de los participantes de la Copa Cubo con el objetivo de ser parte de una carrera de estrategia y suerte para elegir a un campeón. Según su descripción, cada jugador tiene un corredor en la pista y un equipo de apoyo, representado por todos los dados que tira, y durante cada turno debe tirar los dados y usar sus resultados para moverse por la pista de carreras, comprar nuevos dados y usar habilidades. Claro que en ese avance existen riesgos, ya que por intentar avanzar mucho, podrían quedar atrapados hasta el siguiente turno.

Actualmente algunas tiendas en Chile lo tienen disponible en su versión en español. En Gato Arcano, por ejemplo, está a $57.990.

Finalistas: The Crew: Mission Deep Sea, Whirling Witchcraft, 7 Wonders: Architects y Summer Camp.

Juego de Estrategia: Cascadia

Creado por los responsables de Calico, en Cascadia nos invitan al noroeste de Estados Unidos para competir con el objetivo de crear el mejor mosaico de paisajes y afrontar cada desafío que va variando partida a partida debido a las combinaciones de puntaje otorgados por las especies de fauna disponibles. En la descripción del juego también adelantan que, mientras organizan la fauna en patrones de puntuación, los jugadores también competirán por crear las mayores extensiones de superficies de hábitats.

La preventa en español de algunas tiendas chilenas alcanza a los $43.990 pesos.

Finalistas: Furnace, Genotype: A Mendelian Genetics Game, Hadrian’s Wall y Brew

Juegos Complejos: Las ruinas perdidas de Arnak

A grandes juegos, este juego nos lleva hasta una isla desierta en donde se han detectados las ruinas de una antigua civilización. A partir de ahí, los jugadores inician una exploración para dar con artefactos perdidos y escapar de los peligros que depara esta aventura. Según la descripción, este es un juego de exploración, descubrimiento y gestión de recursos que combina la construcción de mazos con la colocación de trabajadores.

La editorial Devir trajo la versión en español del juego a un precio de 59.990.

Finalistas: Bitoku, Origins: First Builders, Sleeping Gods y Oath: Chronicles of Empire and Exile.