Ethan Hawke explicó por qué se siente afortunado de llegar al MCU con un proyecto como Moon Knight

Pese a que todavía no está claro qué personaje interpretará, ya está confirmado Ethan Hawke se sumará al universo de Marvel Studios con la nueva serie enfocada en Moon Knight.

Así, mientras los detalles sobre el proyecto protagonizado por Oscar Isaac siguen siendo escasos, recientemente el propio Hawke quiso explicar por qué está contento de poder incorporarse al MCU con un proyecto enfocado en una personaje que quizás no es tan conocido como otras figuras de los cómics Marvel.

En el marco de una entrevista con el portal The Wrap, Hawke fue consultado respecto a su incursión en las películas de superhéroes y en particular en la franquicia de Marvel y, además de confirmar su papel en Moon Knight destacó el punto a favor que podría ofrecer el aparente desconocimiento de ese personaje.

“Si eras actor en los años 50, ya sabes, hacían westerns. Si eres actor en la década de 2020, tienes Marvel. Y soy realmente afortunado porque estamos lidiando con una historia que no tiene mucha carga anexa. Si interpretas a Spider-Man o Batman tienen mucha carga y la audiencia tiene muchas expectativas”, dijo Hawke. “Es como interpretar a Hamlet, no puedes interpretarlo en el vacío. Lo estás interpretando en relación con los otros Hamlets. Mientras que con Moon Knight la gente no sabe mucho al respecto. No tiene mucha carga. Oscar (Isaac) está dando una actuación absolutamente fenomenal y se siente emocionante ser parte de ella con él”.

Naturalmente Hawke reveló ningún detalle sobre la trama de Moon Knight ya que, según el mismo destacó, firmó un montón de acuerdos de confidencialidad. No obstante, el actor señaló que le ha gustado trabajar con Marvel.

“He firmado 10 mil acuerdos de confidencialidad y me hacen pasar un mal rato cada vez que digo algo al respecto”, añadió el actor. “Son muy reservados al respecto. Les gusta crear mucha anticipación. Pero entiendo por qué a la gente le encanta trabajar para ellos. Son extremadamente activos, amigables. Hacen una buena construcción del mundo y crean espacio para los actores. Si quieres jugar, ellos quieren que juegues”.

La serie de Moon Knight aún no tiene una fecha de estreno.