Euro Truck Simulator 2 cancela su expansión de Rusia por la guerra en Ucrania

Los desarrolladores de Euro Truck Simulator 2, SCS, han decidido cancelar su próxima expansión, la cual se centraría en Rusia a raíz de la guerra que inició el país con Ucrania en febrero pasado.

“Heart of Russia”, sería el nombre de esta expansión, y según señalan en el blog oficial, “el pasado 24 de febrero de 2022, el equipo que está trabajando en Heart of Russia estaba a alrededor de seis u ocho semanas de terminar su trabajo en el nuevo DLC. Todos estábamos contentos con el resultado, y nos habíamos esforzado mucho en hacer que esta región tuviese un aspecto fantástico dentro del juego. Estábamos totalmente seguros de que nuestra comunidad, en especial los jugadores de Rusia, iban a apreciar el contenido. Y entonces, de repente, todo el mundo se vio sacudido por la noticia de que Ucrania había sido invadida por Rusia.”

Desde la desarrolladora apuntan que su objetivo era hacer un juego lo más “apolítico” posible, pero que con debido a las personas sufriendo es que no pueden ignorar la situación. “Dado que nuestro DLC, Heart of Russia, concierne directamente a Rusia, y con tantas personas sufriendo, decidimos abstenernos de lanzar el DLC para que no se perciba de ninguna manera como apoyo o tolerancia a la agresión”, mencionaron.

“Creemos firmemente que hay esperanza para la gente de Ucrania y que el sufrimiento puede terminar. La injusticia no puede y no debe ganar. Y, cuando Ucrania pueda reconstruirse y curarse, trataremos de buscar una manera de que Heart of Russia pueda jugar el papel que sea en ese proceso de curación”.

Según explican más de 85mil personas han realizado la pre-order del DLC, y aunque no entregan detalles de lo que ocurrirá, es de esperar que este dinero sea reembolsado a los jugadores.