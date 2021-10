Evangeline Lilly cree que Quantumania podría ser la mejor película de Ant-Man

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ya lleva varios meses de filmaciones, pero como suele suceder con la mayoría de las producciones de Marvel Studios aún no hay muchos detalles oficiales sobre lo que implicará la tercera película de la saga de Scott Lang.

En ese sentido, Evangeline Lilly tampoco quiso revelar nada concreto sobre la propuesta de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. No obstante, en una reciente entrevista con el portal Collider, la actriz anticipó que el guión de esta entrega sería bastante bueno e incluso comentó que Ant-Man 3 podría ser la mejor entrega de esta saga.

Aunque Ant-Man and the Wasp: Quantumania será dirigida por Peyton Reed al igual que las películas anteriores del hombre hormiga, el guión de esta entrega correrá por cuenta de Jeff Loveness (Rick and Morty), quién según la actriz detrás de Wasp sería todo un aporte para esta nueva película.

“Estaba muy emocionada con el guión. Jeff Loveness es nuestro nuevo guionista de la película. Y nunca habíamos trabajado con él antes. Creo que es fenomenal”, dijo Lilly. “Creo que es uno de los mejores escritores que hemos tenido. Creo que tiene un increíble dominio de la voz. Entonces, en la página, podía escuchar a todos los personajes y sabía que él realmente había aprovechado la personalidad única de cada persona”.

“Creo que va a ser realmente especial. Creo que va a ser muy buena. De hecho, creo que tiene la oportunidad de ser la mejor (película) que hemos hecho hasta ahora”, agregó la actriz.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania contemplará a Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Evangeline Lilly como Hope Van Dyne/ Wasp, Michael Douglas como Hank Pym y Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne. Todo mientras Kathryn Newton se sumará al elenco como Cassie Lang y Jonathan Majors también aparecerá como Kang el conquistador.

En estos minutos, el estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania está planificado para febrero de 2023.