Ewan McGregor, el actor detrás de Obi-Wan, también “usa la Fuerza” para abrir las puertas automáticas

Probablemente más de alguna vez en su vida han jugado a “abrir” las puertas automáticas de un centro comercial o un supermercado emulando los gestos con las manos y movimientos que los Jedi realizan en la franquicia de Star Wars. Pero aunque eso podría parecer un truco reservado para los fanáticos más acérrimos de la saga, quizás les alegrará saber que los protagonistas de la franquicia también lo han hecho.

Después de todo, en una reciente conversación con EW, Ewan McGregor reveló que él también ha imitado los gestos de los Jedi para “abrir” puertas automáticas.

Durante una conversación en el contexto de la promoción de la serie de Obi-Wan Kenobi, el actor tras el querido personaje fue consulado respecto a si alguna vez había intentado usar un truco mental Jedi con alguien en la vida real.

“¿Alguna vez he tratado de usar un truco mental Jedi? No realmente. Quiero decir, he sido acusado de hacerlo aquí y allá por personas que intentan ser graciosas, pero, no, no lo creo”, dijo el actor. “He visto hipnotizadores de televisión y esas cosas... donde en realidad hacen que la gente crea algo que no es cierto por la forma en que dicen las cosas. Pero no, no tengo esas habilidades”.

Sin embargo, aunque podría parecer que McGregor dejaría aquellos trucos para cuando está trabajando como Obi-Wan, posteriormente el intérprete admitió que hay algo vinculado a Star Wars que realiza en su vida cotidiana.

“¡Lo hago con puertas! Me gusta hacer eso con las puertas automáticas solo para divertirme”, señaló McGregor. “Siempre hago un pequeño movimiento Jedi para las puertas y ocasionalmente me han pillado haciéndolo. Ya sabes, como en el supermercado o algo así cuando estoy sacando mi carrito”.

“Siempre es por mi propia (diversión) porque me hace reír, pero ocasionalmente me han atrapado haciendo eso, y eso es un poco vergonzoso”, añadió. “Es difícil no hacerlo, ¿no? Es divertido. Si el momento es el adecuado, se siente muy poderoso”.

Probablemente las personas que han visto a McGregor realizando ese truco no lo han olvidado. Después de todo, es bastante inusual salir del supermercado y ver al mismísimo Obi-Wan Kenobi abriendo la puerta con la Fuerza.

Después de pasar varios años alejado del papel, McGregor regresará como Obi-Wan en la serie de Kenobi que se estrenará mediante Disney Plus este 25 de mayo.