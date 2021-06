Ewan McGregor no quiere que vean su traje en las nuevas fotos del rodaje de la serie de Obi-Wan Kenobi

Tiempo atrás Ewan McGregor comentó que Obi-Wan tendría un nuevo traje en su serie para Disney Plus. En ese minuto obviamente el actor no entregó más antecedentes al respecto y aunque ahora tampoco lo hizo, nuevas fotos del rodaje de la serie parecen confirmar que efectivamente habría algo nuevo con el atuendo de Kenobi.

Después de todo, cuando el portal Just Jared fotografió a McGregor durante el viernes pasado, el actor estaba portando una llamativa capa negra que cubría gran parte de su vestuario mientras rondaba el set de filmaciones de la serie en Los Angeles.

Así, aunque se alcanzan a ver las botas y parte del pantalón del traje, la mayoría del atuendo de Obi-Wan permanece en el misterio.

La serie de Obi-Wan Kenobi estará ambientada 10 años después de los eventos de Revenge of The Sith y por ende abordará un periodo donde se supone que el personaje de McGregor estaba viviendo en Tatooine y el Imperio ya había consolidado su influencia en la galaxia.

En ese sentido, en paralelo a estas fotos, se revelaron imágenes de otros integrantes del elenco en trajes imperiales y de stormtrooper.

Por supuesto, la aparición de stormtroopers no es algo novedoso considerando cuándo estará ambientada la serie. No obstante, estos registros foto complementan a la recientes declaraciones de McGregor al respecto.

“No hay ningún secreto sobre cuándo está ambientanda esta serie, pero tuve que pasar por delante de dos stormtroopers. Me di cuenta de que nunca había actuado con un stormtrooper porque los míos eran clones, ¿sabes? Era el ejército de clones. Así que nunca había visto un stormtrooper”, contó McGregor en una entrevista con el protagonista de The Mandalorian, Pedro Pascal. “Así que pasaba junto a ellos en esta escena. Me di la vuelta y volví a tener 6 años (...) Y Jawas, tuve otra escena con un pequeño Jawa”.

La serie de Obi-Wan todavía no tiene una fecha de estreno pero, además de retomar la historia de Kenobi, contará con el regreso de Hayden Christensen como Darth Vader.