Ex desarrollador de Call of Duty apunta que la saga necesita una revitalización

Call of Duty se encuentra en un momento bastante particular, ya que mientras Warzone, el battle royale de la saga, goza de un gran éxito, la última entrega, Vanguard, no ha sido del todo bien recibida, sobre todo debido a su multijugador. En este contexto, es que un ex desarrollador de Infinity Ward señaló que la saga necesita una revitalización.

Hay que mencionar que actualmente la saga está teniendo entregas anuales, cada una a cargo de un estudio diferente, todo mientras continúan sumando contenido al battle royale.

En respuesta a un mensaje que apuntaba que la saga estaba en ruinas, es que Robert Bowling, antiguo trabajador de Infinity Ward y una de las personas claves en el desarrollo de Modern Warfare entre 2006 y 2012, se refirió a la saga. “Es hora de construir desde la base hacia arriba. Necesitamos más que iteración, necesitamos revitalización”, señaló, puntualizando que el foco tiene que volver a estar puesto en el gameplay.

“Solíamos tratar a nuestros jugadores como una comunidad y no como consumidores. Los incorporamos al redil para obtener comentarios sobre mapas, no comentarios sobre el mercado”, agregó.

Su mensaje tuvo una gran cantidad de respuestas, con muchas personas respaldando sus dichos.