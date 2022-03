F1 2021 encabeza la segunda tanda de juegos que se sumarán a Xbox Game Pass durante marzo

Como todos los meses desde Microsoft anunciaron la segunda tanda de juegos que se sumarán durante marzo al Xbox Game Pass, listado que en esta ocasión es liderado por F1 2021.

Desde la compañía anunciaron ocho juegos que se sumarán a los que llegaron a inicios de mes, y entre los cuales se encuentran Shredders, The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos, Tainted Grail: Conquest, Zero Escape: The Nonary Games, NORCO, F1 2021, Crusader Kings III y Weird West.

La fecha en que llegarán los diferentes juegos es:

Shredders - 17 de marzo

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos - 17 de marzo

Tainted Grail: Conquest - 22 de marzo

Zero Escape: The Nonary Games - 22 de marzo

NORCO - 24 de marzo

F1 2021 - 24 de marzo

Crusader Kings III - 29 de marzo

Weird West - 31 de marzo

Cabe recordar que a inicio de mes se sumaron juegos como Marvel’s Guardians of the Galaxy, y Final Fantasy XIII Lighting Returns, al servicio.