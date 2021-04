Fabien Frankel será Ser Criston Cole en House of The Dragon

House Of The Dragon, la nueva serie que se presentará como una precuela de Game of Thrones, sumó a un nuevo intrigante a su elenco.

En el marco de una publicación en su blog oficial George R.R. Martin, el autor de Canción de Hielo y Fuego y co-creador de esta nueva serie, reveló que Fabien Frankel dará vida a Ser Criston Cole en House Of The Dragon.

Frankel es conocido por sus papeles en producciones como Last Christmas y NYPD Blue. Todo mientras la descripción revelada por Martin apunta a que su personaje podría ser clave para la trama que se desarrollará 300 años antes de los eventos de Game of Thrones.

“(Ser Criston Cole) es el hijo común del mayordomo del Señor de Blackhaven. No tiene derecho a tierras ni títulos, todo lo que tiene es su honor y su habilidad con la espada y la lanza”, dice la descripción publicada por el autor. “Es un retador, un campeón, animado por los comunes, amado por las damas”.

“Es un amante (¿o lo es?), Un seductor (¿o lo es?), Un traidor (¿o lo es?), Un rompecorazones y un hacedor de reyes”, sentenció Martin.

En ese sentido, pese a que todavía no está confirmado qué rumbo tomará la serie al respecto, cabe recordar que Ser Criston Cole es una figura establecida en los libros de Martin y tiene un papel muy importante en el conflicto conocido como la Danza de los Dragones.

Esta serie fue creada por Martin junto a Ryan Condal, y este último se desempeñará como showrunner con Miguel Sapochnik. De acuerdo a lo que se ha revelado hasta ahora, el elenco de esta producción también contemplará a Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best y Sonoya Mizuno.

House Of The Dragon recibió una orden de diez episodios y se espera que debute a través de HBO en 2022.