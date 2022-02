Fargo fue renovada para una quinta temporada

A pesar de que la recepción de la temporada anterior dificultaba las perspectivas para un retorno, el canal FX de Estados Unidos decidió dar luz verde a la realización de una quinta temporada de Fargo. Tal como sucedió con las temporadas anteriores, todo volverá a estar a cargo del creador de la serie antológica, Noah Hawley.

Previamente, desde FX habían afirmado que estaban “optimistas” para la realización de una nueva serie, al tiempo que Hawley no lo había descartado pese al gran número de proyectos que prepara. Entre estos se incluye una serie basada en el universo de Alien.

Por ahora no existen mayores detalles sobre la nueva temporada, pero desde Deadline explican que se situará en el año 2019 y abordará lo que sucede “cuando un secuestro no es un secuestro y ¿qué tal si tu esposa no es tu esposa?”.

La primera temporada fue protagonizada por Martin Freeman, Billy Bob Thornton, Collin Hanks y Allison Tolman, mientras que la segunda involucró a Kirsten Dunst, Jesse Plemons y Patrick Wilson. La tercera, en tanto, recayó en Ewan McGFregor, Mary Elizabeth Winstead y Carrie Coon, mientras que la cuarta tuvo a actores como Chris Rock, Jason Schwartzman y Salvatore Esposito. Es decir, lo mínimo que se espera es que la futura quinta temporada logre convocar a actores tan reconocidos como los anteriores.